Sustentabilidade com morada nas margens do Tejo

Uma grande baleia, montada estrategicamente acima da porta principal, chama a atenção de quem passa e traz uma mensagem de cunho ativista extremamente importante: a necessidade de repensar a poluição dos oceanos. Esculpida pelos artistas do coletivo Skeleton Sea, a peça é totalmente produzida à base de lixo recolhido do mar. Um pormenor atrai todos os olhares de imediato: do orifício da cabeça do animal sai uma grande quantidade de lixo – a materialização da triste realidade que acontece com os cetáceos no habitat, uma vez que acabam por ingerir plástico por engano, correndo o risco de morrer.

Ao atravessar a porta do Mercedes-Benz Oceanic Lounge, um outro animal foi instalado para dar as boas-vindas: um golfinho criado com uma variedade de fios, redes e embalagens plásticas que foram recolhidas do fundo do mar. Cada vez mais avistados nas águas do Tejo, os encantadores animais, que são um dos principais símbolos do projeto, passeiam pelo rio em busca de comida. Pelo caminho, protagonizam um verdadeiro espetáculo a quem estiver de passagem. Nunca é tarde para lembrar: para que os golfinhos possam continuar a aventurar-se pelas águas do rio, é fundamental que as águas estejam limpas. Um trabalho que depende de todos.