Exposição “Portugal, uma terra que é mar”

A exposição de Nuno Sá é a primeira de uma série de atividades culturais que serão realizadas para o público, especialmente para as crianças. “A Mercedes-Benz está realmente preocupada com a verdadeira mudança para preservar os nossos oceanos, principalmente para as futuras gerações”, afirma Bernardo Queiroz, coordenador do lounge. No mesmo sentido, o CEO da Mercedes-Benz Portugal, Holger Marquardt, garante que este é um trabalho de compromisso com o futuro. “Este espaço (e a mensagem que vamos passar) não é somente para nós, é um compromisso com as crianças, que são o futuro do planeta!”, conclui o CEO.