De lixo a obra de arte

Arte para decorar

A ação inicial foi, ao mesmo tempo, lúdica e criativa. A limpeza do mar teve um objetivo muito especial: transformar o lixo recolhido em arte, que vai passar a decorar o Mercedes-Benz Oceanic Lounge em Lisboa. Redes de pesca, pneus, sacos plásticos e as mais variadas embalagens descartáveis foram recolhidos pelo grupo de voluntários. Já no primeiro dia, experientes mergulhadores resgataram materiais das profundezas do oceano, enquanto os demais participantes, incluindo o surfista Garrett McNamara e a sua família, andaram à procura de lixo na superfície.

Depois de longas horas de trabalho, o ponto final da jornada aconteceu na Praia da Ribeira do Cavalo, para um momento de reflexão e de celebração da missão concluída com sucesso. Ao vislumbrar uma das mais bonitas praias da Europa, os participantes concluíram esta ação com uma certeza ainda maior de que existe uma necessidade de ação não apenas coletiva, mas também individual, para preservar a natureza, o futuro do planeta e, consequentemente, o futuro da humanidade.