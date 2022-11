Arte como ativismo

Mãos à obra para criar esculturas únicas

O trabalho que estamos prestes a ver finalizado teve início há meses e incluiu todas as etapas da produção artística desde a recolha do lixo. Embora os artistas já tenham esculpido diferentes peças sob medida, como a baleia que estará na porta do lounge e um golfinho na sala de entrada, a proposta foi expandir tanto a arte quanto a reflexão e a interação com a sociedade.

Com essa finalidade em vista, foram realizados dois dias de workshops com convidados que, com a orientação dos Skeleton Sea, criaram esculturas únicas que estarão igualmente em exposição no lounge. O próprio Holger Marquardt ausentou-se por algumas horas das tarefas de CEO para “viver um pouco o lado de criança” e dar forma a um peixe.